Эксперт рассказал о последствиях возможного локдауна в России

По словам Надоршина, власти могут ужесточить существующие противоэпидемические меры, так как «омикрон» менее опасен, чем штамм «дельта». Тем не менее эксперт считает, что локдаун может стать мощным сдерживающим фактором для инфляции.

«Не думаю, что локдаун особенно тяжело ударит по нашей экономике. Скорее всего, власти все же соберутся с духом и введут ковид-сертификаты, ограничат мобильность на средних и дальних направлениях. Понятно, что какие-то ограничения могут расширить, но сейчас основная проблема в части противоэпидемических мер заключается в их соблюдении», — поделился Надоршин.

По мнению эксперта, российской экономике не стоит ожидать серьезных потерь даже при введении более жестких ограничений. Экономист объяснил, что почти весь бизнес адаптировался к работе в новых условиях, а наиболее пострадавшие из-за ограничений компании уже и так закрылись.

Вместе с тем Надоршин подчеркнул, что «никакого позитива текущая ситуация с коронавирусом в мире нам не несет». Активный рост заражений вынудит направлять дополнительные ресурсы в систему здравоохранения, что спровоцирует общее замедление темпов роста экономики. Такая ситуация может сложиться во всем мире, на ее фоне темпы роста мировой экономики умеренно замедлятся, а цены на сырье снизятся.

