Эксперт рассказал о последствиях возможного локдауна в России
Введение полноценного локдауна в России из-за омикрон-штамма маловероятно, однако даже в этом случае ограничения окажут не только негативное влияние на экономику страны. Об этом заявил экс-советник министра экономического развития Евгений Надоршин в беседе с «Лентой.ру».
По словам Надоршина, власти могут ужесточить существующие противоэпидемические меры, так как «омикрон» менее опасен, чем штамм «дельта». Тем не менее эксперт считает, что локдаун может стать мощным сдерживающим фактором для инфляции.
«Не думаю, что локдаун особенно тяжело ударит по нашей экономике. Скорее всего, власти все же соберутся с духом и введут ковид-сертификаты, ограничат мобильность на средних и дальних направлениях. Понятно, что какие-то ограничения могут расширить, но сейчас основная проблема в части противоэпидемических мер заключается в их соблюдении», — поделился Надоршин.
По мнению эксперта, российской экономике не стоит ожидать серьезных потерь даже при введении более жестких ограничений. Экономист объяснил, что почти весь бизнес адаптировался к работе в новых условиях, а наиболее пострадавшие из-за ограничений компании уже и так закрылись.
Вместе с тем Надоршин подчеркнул, что «никакого позитива текущая ситуация с коронавирусом в мире нам не несет». Активный рост заражений вынудит направлять дополнительные ресурсы в систему здравоохранения, что спровоцирует общее замедление темпов роста экономики. Такая ситуация может сложиться во всем мире, на ее фоне темпы роста мировой экономики умеренно замедлятся, а цены на сырье снизятся.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,7 млн+17 946 / сут.
Умерли
318 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
9,8 млн+26 346 / сут.
- Бастрыкин предложил, как сократить экстремизм среди мигрантов
- Антонов заявил о попытках США воздействовать на Россию
- СМИ: В России могут перестать использовать иностранные спутники связи
- Гинцбург: Вакцина от COVID-19 для подростков поступит в оборот на следующей неделе
- Метеоролог рассказала, какими станут весна и лето 2022 года
- Кадыров призвал ингушский народ предъявить ему обвинения в течение трех дней
- Эксперт рассказал о последствиях возможного локдауна в России
- Исследование: Число молодых работников в России за год сократилось на 460 тысяч
- В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за циклона
- Бастрыкин высказался за возврат контроля за оружием из Росгвардии в МВД
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru