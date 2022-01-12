В Госдуме назвали условие введения локдауна

Введение локдауна возможно, если количество заболевших превысит максимум предыдущей волны – 40 тыс. человек. Об этом заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов в эфире телеканала «Россия 24».

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Хубезов отметил, что российская система здравоохранения пока рассчитана на 41 тысячу заболевших коронавирусом ежедневно.

«Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и вариант локдауна», – подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья.

В то же время Хубезов отметил, что сейчас ждать полного локдауна не стоит.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА предупредило, что ревакцинация от COVID-19 чаще, чем раз в четыре месяца, может привести к перегрузке иммунитета человека.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирус
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