В Госдуме назвали условие введения локдауна

Хубезов отметил, что российская система здравоохранения пока рассчитана на 41 тысячу заболевших коронавирусом ежедневно.

«Если мы будем иметь в разы большее количество заболевших, то не исключаю и вариант локдауна», – подчеркнул глава комитета Госдумы по охране здоровья.

В то же время Хубезов отметил, что сейчас ждать полного локдауна не стоит.

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам ЕМА предупредило, что ревакцинация от COVID-19 чаще, чем раз в четыре месяца, может привести к перегрузке иммунитета человека.

