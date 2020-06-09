Эксперт рассказал о коррупции в крупнейшем контракте Газпрома
Замгендиректора Института национальной энергетики в эфире НСН объяснил, в чем особенность этого контракта.
Газпром и компания «Русхимальянс» подписали контракт на поставку 45 млрд кубометров газа в год, рассчитанный на 20 лет. Как сообщает РБК, это крупнейший контракт на поставку газа в стране за всю историю Газпрома.
«Русхимальянс» выступает оператором проекта создания комплекса по переработке и сжижению природного газа. Компания на паритетных началах принадлежит самому Газпрому и акционерному обществу «Русгаздобыча» бывшего партнера Аркадия Ротенберга Артема Оболенского.
Замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в эфире НСН объяснил, в чем особенность этого контракта.
«Это мощность комплекса, который планируется создать в Усть-Луге. И «Русхимальянс» является оператором этого проекта. По сути речь идет о том, что Газпром будет поставлять эти объемы на крупнейший в стране газоперерабатывающий завод. Правда, его еще надо построить. 45 млрд – это достаточно серьезный объём, он сопоставим с суммарным потреблением российского газа в Турции или Италии», - пояснил эксперт.
Он уточнил, что в Усть-Луге будет комплекс по сжижению газа, установка по выделению этана и пропана. «В этом плане Газпром идет в логике развития всей мировой газовой отрасли. Плюс у нас в Калининградской области был установлен терминал для приема СПГ. Производство СПГ в Усть-Луге будет дополнительным гарантом энергетической безопасности нашего анклава», - добавил Фролов.
Он отметил, что в контракте на продажу газа дочерней компании Газпрома коррупционной составляющей не прослеживается.
«Это разные юридические лица. Вот если бы Газпром дарил этот газ своим дочерним предприятиям, можно было бы что-то усмотреть. У нас с конца 1990-х последовательно все взаимоотношений внутри крупных вертикально интегрированных компаний энергетического сектора на коммерческую основу. Это сделано, чтобы не допускать на рынке нечестной конкуренции», - заключил собеседник НСН.
Напомним, в конце мая глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что строительство газохимического комплекса в Усть-Луге может быть профинансировано за счёт средств граждан, путём создания фондов коллективных инвестиций.
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