Эксперт рассказал о коррупции в крупнейшем контракте Газпрома

«Это мощность комплекса, который планируется создать в Усть-Луге. И «Русхимальянс» является оператором этого проекта. По сути речь идет о том, что Газпром будет поставлять эти объемы на крупнейший в стране газоперерабатывающий завод. Правда, его еще надо построить. 45 млрд – это достаточно серьезный объём, он сопоставим с суммарным потреблением российского газа в Турции или Италии», - пояснил эксперт.

Он уточнил, что в Усть-Луге будет комплекс по сжижению газа, установка по выделению этана и пропана. «В этом плане Газпром идет в логике развития всей мировой газовой отрасли. Плюс у нас в Калининградской области был установлен терминал для приема СПГ. Производство СПГ в Усть-Луге будет дополнительным гарантом энергетической безопасности нашего анклава», - добавил Фролов.

Он отметил, что в контракте на продажу газа дочерней компании Газпрома коррупционной составляющей не прослеживается.

«Это разные юридические лица. Вот если бы Газпром дарил этот газ своим дочерним предприятиям, можно было бы что-то усмотреть. У нас с конца 1990-х последовательно все взаимоотношений внутри крупных вертикально интегрированных компаний энергетического сектора на коммерческую основу. Это сделано, чтобы не допускать на рынке нечестной конкуренции», - заключил собеседник НСН.

Напомним, в конце мая глава ВЭБ Игорь Шувалов заявил, что строительство газохимического комплекса в Усть-Луге может быть профинансировано за счёт средств граждан, путём создания фондов коллективных инвестиций.

