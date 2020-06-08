СМИ: Виновные в срыве «Силы Сибири» топ-менеджеры «Газпрома» лишатся работы

Первый заместитель руководителя 307-го департамента «Газпрома» Андрей Филиппов и сотрудник этого же подразделения, а ранее глава блока бурения в «Газпром добыча Ноябрьск» Александр Громов остались без работы. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники в государственном концерне.

Согласно этим данным, Филиппов ушел в отпуск, из которого уже вряд ли вернется на своё рабочее место. Его попросили написать заявление по собственному желанию. Информацию, что он покинет свой пост подтвердил ещё один осведомлённый источник в компании. Кроме того, под давлением оказался также руководитель 307-го департамента «Газпрома», Сергей Меньшиков.

Такие кадровые решения, по сведениям источников, приняты после того, как широкой общественности стало известно о проблемах с освоением Чаяндинского месторождения, которое обозначено в качестве ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай. Выяснилось, что многочисленные нарушения на месторождении ставят под вопрос выполнение многомиллиардного контракта с КНР, а для самого концерна могут вылиться в триллионные убытки.

Филиппов и Громов — одни из действующих лиц расследования издания «Лента.ру». Они были среди тех сотрудников, которые отвечали за создание «двойной сводки» освоения месторождения для внешнего и внутреннего информирования, а также за сокрытие многочисленных технических нарушений.

