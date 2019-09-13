Независимый топливный союз раскрыл причины недолива на АЗС
Предправления Независимого топливного союза в эфире НСН усомнился в данных Росстандарта, по которым не доливают на каждой пятой заправке.
Почти каждая пятая заправка в России недоливает топливо. Таковы результаты проверки Росстандартом более 200 российских АЗС в 2019 году, пишут «Известия». Отмечается, что нарушения были выявлены в 39 случаях. При этом проверка на качество топливо выявила, что в первом полугодии 33 заправки из 366 не соответствовали нормам. В ведомстве поясняют, что тесты проводились как в крупных сетях, так и независимых АЗС.
Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в эфире НСН, есть ли основания доверять такой статистике (слушайте аудио).
«Соответствует ли действительности эта статистика, тяжело сказать, потому что все равно выборка недостаточная. Сама по себе методология, выборка, каким образом производилось исследование – не раскрыто. Есть только две цифры: общее количество проверенных АЗС и количество АЗС, на которых выявлен недолив. Экстраполировать цифру на всю страну затруднительно, именно по причине того, что выборка могла быть неслучайной, именно по причине того, что недостаточное количество испытаний в самом исследовании и так далее. Поэтому тяжело сказать, насколько это адекватная цифра относительно общей ситуации», — отметил он.
При этом Григорий Баженов добавил, что в проблеме недолива на российских АЗС уже никто не сомневается и объяснил это тем, что заправкам выгоднее оставаться в сером сегменте рынка.
«Но то, что проблема такая имеет место, это точно. Здесь вряд ли кто-то будет в этом сомневаться. Проблему недоливов еще в прошлом году достаточно активно обсуждали. Но нужно понимать, что является первопричиной. Дело заключается в том, что на сегодняшний день неосознанность стимулов для того, чтобы компании, которые находятся в нелегальном или полулегальном поле, легализовали свою деятельность и были полноценными участниками легального топливного рынка, и издержки нахождения в легальном топливном поле выше, чем риски продолжения оставаться в нелегальном», — заявил собеседник НСН.
Напомним, что проблема массового недолива топлива на российских АЗС проявилась в начале июня 2018 года после того, как правительство «заморозило» цены на бензин. «Федерация автовладельцев России» выявила нарушения на более чем трех десятках заправок по всей России. В июле того же года глава Росстандарта Алексей Абрамов заявил, что ведомство совместно с Минпромторгом нашло способ борьбы с недоливом топлива на АЗС.
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