Независимый топливный союз раскрыл причины недолива на АЗС

Почти каждая пятая заправка в России недоливает топливо. Таковы результаты проверки Росстандартом более 200 российских АЗС в 2019 году, пишут «Известия». Отмечается, что нарушения были выявлены в 39 случаях. При этом проверка на качество топливо выявила, что в первом полугодии 33 заправки из 366 не соответствовали нормам. В ведомстве поясняют, что тесты проводились как в крупных сетях, так и независимых АЗС.

Председатель правления Независимого топливного союза Григорий Баженов рассказал в эфире НСН, есть ли основания доверять такой статистике (слушайте аудио).

«Соответствует ли действительности эта статистика, тяжело сказать, потому что все равно выборка недостаточная. Сама по себе методология, выборка, каким образом производилось исследование – не раскрыто. Есть только две цифры: общее количество проверенных АЗС и количество АЗС, на которых выявлен недолив. Экстраполировать цифру на всю страну затруднительно, именно по причине того, что выборка могла быть неслучайной, именно по причине того, что недостаточное количество испытаний в самом исследовании и так далее. Поэтому тяжело сказать, насколько это адекватная цифра относительно общей ситуации», — отметил он.