Эксперт предрекла всплеск цен из-за отказа Запада от оплаты газа в рублях

«Приближение сроков расчетов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведет к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с "Газпромом"», — цитирует эксперта РИА Новости.

Белова считает, что при определенных условиях цены на топливо установятся в пределах $1000 за 1 тыс. куб. м.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не планирует полностью отказываться от газа из РФ. По его словам, это топливо невозможно заместить «каким-либо другим продуктом нефтехимии», пишет Ura.ru.

