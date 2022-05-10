Эксперт предрекла всплеск цен из-за отказа Запада от оплаты газа в рублях

Отказ стран Европы от оплаты российского газа в рублях приведет к новому всплеску цен на топливо. Об этом заявила директора по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.

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«Приближение сроков расчетов большинства европейских компаний за поставленный в апреле газ приведет к появлению новых "отказников", а значит, к всплеску спотовых котировок. Насколько сильным и длительным будет этот всплеск, зависит от количества нежелающих продолжать работу с "Газпромом"», — цитирует эксперта РИА Новости.

Белова считает, что при определенных условиях цены на топливо установятся в пределах $1000 за 1 тыс. куб. м.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не планирует полностью отказываться от газа из РФ. По его словам, это топливо невозможно заместить «каким-либо другим продуктом нефтехимии», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЕвропаРоссийский Газ
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