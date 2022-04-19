Эксперт предрек бунты в Европе и крах евро из-за эмбарго на российский газ

Запрет на импорт газа из России может привести к снижению уровня жизни в Европе, что спровоцирует бунты, считает политолог и экономист Александр дель Валль. Об этом он пишет в своей статье для журнала Valeurs actuelles.

Макрон: Франция не нуждается в российском газе

По мнению эксперта, намерение Евросоюза ввести эмбарго на российский газ «разорит Европу», пишет РИА ФАН.

"Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты", — указывает французский экономист.

По словам дель Валля, Европа, лишая себя безопасного и дешевого газа из России, а также экспорта и импорта из страны, допустит ошибку. Из-за нехватки основных продуктов питания регион столкнется с глубокими кризисами. Кроме того, полный отказ от энергоносителей из РФ грозит крахом евро и взрывом цен, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭкспертыРоссийский ГазЕвропа
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