Эксперт предрек бунты в Европе и крах евро из-за эмбарго на российский газ

По мнению эксперта, намерение Евросоюза ввести эмбарго на российский газ «разорит Европу», пишет РИА ФАН.

"Санкции Запада, связанные с военной операцией на Украине, быстро обернутся кошмаром для людей. После того, как они не смогут отапливать свои жилища и резко упадет их покупательная способность, повсюду начнутся бунты", — указывает французский экономист.

По словам дель Валля, Европа, лишая себя безопасного и дешевого газа из России, а также экспорта и импорта из страны, допустит ошибку. Из-за нехватки основных продуктов питания регион столкнется с глубокими кризисами. Кроме того, полный отказ от энергоносителей из РФ грозит крахом евро и взрывом цен, отмечает РЕН ТВ.

