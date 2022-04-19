Макрон: Франция не нуждается в российском газе

«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — подчеркнул Макрон.

Как отметил французский президент, сейчас Париж работает над закупкой топлива в других странах, пишет Газета.ру.

В то же время Франция настаивает на введении эмбарго на поставки российских газа, угля и нефти в Европу, отмечает «Свободная пресса».

