Макрон: Франция не нуждается в российском газе

Франция не нуждается в газе из России. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.

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«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — подчеркнул Макрон.

Как отметил французский президент, сейчас Париж работает над закупкой топлива в других странах, пишет Газета.ру.

В то же время Франция настаивает на введении эмбарго на поставки российских газа, угля и нефти в Европу, отмечает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Российский ГазФранцияЭммануэль Макрон
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