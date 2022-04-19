Макрон: Франция не нуждается в российском газе
19 апреля 202207:37
Франция не нуждается в газе из России. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 5.
«Европа зависит от российского газа… но Франция в нем не нуждается», — подчеркнул Макрон.
Как отметил французский президент, сейчас Париж работает над закупкой топлива в других странах, пишет Газета.ру.
В то же время Франция настаивает на введении эмбарго на поставки российских газа, угля и нефти в Европу, отмечает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru