Эксперт по недвижимости назвал идеальную сумму первоначального взноса при ипотеке

Оптимальный первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита – 30%, но при первоначальном взносе в 50% можно значительно выиграть. Об этом заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

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Оно пояснил, что у государства есть специальная программа «Субсидированная ипотека», которая больше относится к рынку новостроек.

«При первоначальном взносе 50% можно получить ставку 0,9% на 10 лет. Это очень хорошие условия», – сказал эксперт.

В минувшую пятницу Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Это решение Банка России может повлечь за собой коррекцию ставок по ипотеке, считает Дмитрий Ракута, которого цитирует «Радио 1».

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН заявил, что в Москве роста цен на жилье ждать не стоит.

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ФОТО: Пресс-служба компании «Галс-Девелопмент»
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