Эксперт по недвижимости назвал идеальную сумму первоначального взноса при ипотеке
Оптимальный первоначальный взнос при оформлении ипотечного кредита – 30%, но при первоначальном взносе в 50% можно значительно выиграть. Об этом заявил ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Оно пояснил, что у государства есть специальная программа «Субсидированная ипотека», которая больше относится к рынку новостроек.
«При первоначальном взносе 50% можно получить ставку 0,9% на 10 лет. Это очень хорошие условия», – сказал эксперт.
В минувшую пятницу Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Это решение Банка России может повлечь за собой коррекцию ставок по ипотеке, считает Дмитрий Ракута, которого цитирует «Радио 1».
Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН заявил, что в Москве роста цен на жилье ждать не стоит.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 284 / сут.
Умерли
95 391+361 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+7 790 / сут.
- Боррель заявил о курсе России на конфронтацию с ЕС
- МЧС сообщило о гибели попавшего под лавину ребенка в Мурманской области
- Брата экс-главы Дагестана приговорили к 12 годам лишения свободы
- СМИ: Генпрокуратура РФ сменит Минюст в структуре представителей в ЕСПЧ
- Правительство РФ планирует продлить на два месяца соглашения о ценах на сахар
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru