Эксперт по недвижимости назвал идеальную сумму первоначального взноса при ипотеке

Оно пояснил, что у государства есть специальная программа «Субсидированная ипотека», которая больше относится к рынку новостроек.

«При первоначальном взносе 50% можно получить ставку 0,9% на 10 лет. Это очень хорошие условия», – сказал эксперт.

В минувшую пятницу Центробанк впервые с 2018 года повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5%. Это решение Банка России может повлечь за собой коррекцию ставок по ипотеке, считает Дмитрий Ракута, которого цитирует «Радио 1».

Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН заявил, что в Москве роста цен на жилье ждать не стоит.

