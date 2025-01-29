Эксперт по недвижимости допустил, что средний и малый бизнес накроет дефолтная волна
Российский средний и малый бизнес в скором времени может накрыть дефолтная волна, заявил основатель девелоперской компании «ТОННЭКС ГРУП» Василий Лавров.
«Увольнений будет много, уровень реальных доходов сильно упадет на фоне инфляции, и выборочно — у сокращенных сотрудников», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил Лавров, предстоящий кризис станет «лихорадкой» для всех отраслей экономики. Ряд компаний, занятых в цепочках поставок, окажется в преддефолтном и дефолтном состояниях. При этом крупные компании устоят, поскольку в нужный момент смогут рассчитывать на государственную поддержку.
Ранее эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) допустили, что российская экономика может столкнуться с ростом корпоративных банкротств. По оценке экономистов, более чем у 20% предприятий обрабатывающей промышленности нагрузка процентных платежей на прибыль в конце 2024 года находилась на рискованном уровне, превышая 2/3 от доналоговой прибыли (EBIT), напоминает «Радиоточка НСН».
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