Эксперт перечислил признаки самых надежных валют

Самыми надежными валютами считаются не те, которые дорого стоят, а те, что обеспечены объемами экономик и международной торговли стран эмитентов, сообщает «Прайм» со ссылкой на исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артема Тузова.

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По его словам, речь идет о долларе и евро. Они остаются валютами, которые «дороже золота» именно за счет своей ликвидности. Как отметил эксперт, рубль и большинство других валют не примут во многих других частях мира в отличие от доллара и евро.

Как сообщалось, доллар подойдет только для краткосрочного накопления – от нескольких месяцев до года, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям.

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ФОТО: pixabay.com
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