Эксперт перечислил признаки самых надежных валют

По его словам, речь идет о долларе и евро. Они остаются валютами, которые «дороже золота» именно за счет своей ликвидности. Как отметил эксперт, рубль и большинство других валют не примут во многих других частях мира в отличие от доллара и евро.

Как сообщалось, доллар подойдет только для краткосрочного накопления – от нескольких месяцев до года, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям.

