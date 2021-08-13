Названа идеальная валюта для хранения денег
Названа идеальная валюта для хранения сбережений. Доллар подойдет только для краткосрочного накопления – от нескольких месяцев до года, так как кредитно-денежная политика США подвержена колебаниям. Об этом сообщила сотрудница Математического института имени В. А. Стеклова Татьяна Куликова.
Возвращаясь к долгосрочным сбережениям, математик советует разделить сумму на несколько валют. Она предлагает хранить сбережения в долларах, евро, йенах и английских фунтах.
Также специалист уточняет, что у британской валюты традиционно низкий уровень ликвидности в России, поэтому неплохо задуматься о золоте. По словам Куликовой, его стоимость в обозримом будущем может вернуться к рекордным показателям августа прошлого года - 2000 долларов за тройскую унцию.
Ранее эксперт рассказал о способах защиты сбережений.
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