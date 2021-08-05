Аналитик назвал лучшее время для покупки доллара

Если человек готовится отправиться в отпуск и при этом нужна валюта, то сейчас — благоприятное время ее покупать, сообщает «Прайм» со ссылкой на начальника отдела банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрия Кравченко.

Аналитик спрогнозировал курс рубля после отказа от доллара

По его словам, в настоящее время доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля.

Эксперт советует не ждать, когда рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 рубля за доллар и ниже 86 рублей за евро, так как ситуация на внешних рынках в условиях эпидемии коронавируса может ухудшиться, что скажется на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.

Как сообщалось, если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо.

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ФОТО: pixabay.com
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