Аналитик назвал лучшее время для покупки доллара

По его словам, в настоящее время доллар торгуется вблизи минимумов с конца июня текущего года, а евро — вблизи минимумов с начала июля.

Эксперт советует не ждать, когда рубль обновит годовые максимумы, закрепившись ниже 72 рубля за доллар и ниже 86 рублей за евро, так как ситуация на внешних рынках в условиях эпидемии коронавируса может ухудшиться, что скажется на нефтяных ценах, которые оказывают поддержку рублю.

Как сообщалось, если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо.

