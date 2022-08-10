Эксперт озвучил стоимость «лекарственного суверенитета» России
Глава компании «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что к 2030 году Россия вряд ли сможет самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми лекарствами, сообщает NEWS.ru.
По его мнению, подобный «лекарственный суверенитет» подразумевает собственное производство 50 оригинальных препаратов, а также глобальное инфраструктурного переустройство отечественной фармацевтической отрасли.
Он отметил, что это обойдётся России в сумму от 500 млрд до одного трлн рублей.
«На мой взгляд, нужно ставить конкретные и измеримые цели. Например, закрыть потребности РФ по всему перечню стратегически значимых лекарственных средств», - подчеркнул эксперт.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что добиться полной лекарственной независимости не сможет ни одна страна в мире.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,8 млн+23 771 / сут.
Умерли
383 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
18,1 млн+14 552 / сут.
- Хоккеист СКА Воробьев признался в покупке военного билета
- Профсоюз завода IKEA в Ленобласти сообщил о возобновлении работы предприятия
- СМИ: Индия при расчетах с Россией отказалась от доллара США
- Минздрав продлил срок годности вакцины «Спутник V»
- Соучредитель Amnesty International покинул свой пост из-за доклада о преступлениях ВСУ
- Эксперт озвучил стоимость «лекарственного суверенитета» России
- Адвокат: Марине Овсянниковой предъявили обвинение по статье о «фейках» про армию
- СМИ: в Нидерландах зафиксирована самая высокая в Европе цена на газ
- Суд отправил под домашний арест гендиректора фирмы по делу о гибели трех рабочих
- В Пентагоне заявили, что США намерены продолжить поставлять Украине вооружение
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru