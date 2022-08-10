Эксперт озвучил стоимость «лекарственного суверенитета» России

Глава компании «Активный компонент» Александр Семёнов заявил, что к 2030 году Россия вряд ли сможет самостоятельно обеспечивать себя всеми необходимыми лекарствами, сообщает NEWS.ru.

СМИ: «Лекарственный суверенитет» России к 2030 году обойдется в 200 млрд рублей

По его мнению, подобный «лекарственный суверенитет» подразумевает собственное производство 50 оригинальных препаратов, а также глобальное инфраструктурного переустройство отечественной фармацевтической отрасли.

Он отметил, что это обойдётся России в сумму от 500 млрд до одного трлн рублей.

«На мой взгляд, нужно ставить конкретные и измеримые цели. Например, закрыть потребности РФ по всему перечню стратегически значимых лекарственных средств», - подчеркнул эксперт.

Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что добиться полной лекарственной независимости не сможет ни одна страна в мире.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сазонов
ТЕГИ:ЭкспертыРоссияЛекарства
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