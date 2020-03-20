Bloomberg узнал о нежелании Москвы «сдаться» в нефтяной войне
Владимир Путин не намерен просить Эр-Рияд «о перемирии» в нефтяной войне. Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Россия не станет подчиняться шантажу, который начала Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть. Источник подчёркивает, что какими бы ни были потери и убытки для РФ, глава государства не станет договариваться первым.
Кроме того, по информации Bloomberg, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, однако только на своих условиях.
Напомним, в начале марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках.
Ранее НСН писала, что в Кремле не считают текущие цены на нефть катастрофой для России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал слова совладельца ЛУКОЙЛа Леонида Федуна, который назвал катастрофической цену на нефть ниже $25 за баррель.
Представитель Кремля согласился с тем, что это «весьма неприятная ценовая конъюнктура». Однако у страны имеется такой запас прочности, который позволит выполнять в течение нескольких лет все социальные обязательства и планы развития. Дмитрий Песков подчеркнул, что об этом не раз уже говорили и президент России, и кабмин.
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