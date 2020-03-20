Bloomberg узнал о нежелании Москвы «сдаться» в нефтяной войне

Владимир Путин не намерен просить Эр-Рияд «о перемирии» в нефтяной войне. Об этом пишет Bloomberg. Издание отмечает, что Россия не станет подчиняться шантажу, который начала Саудовская Аравия, обвалив цены на нефть. Источник подчёркивает, что какими бы ни были потери и убытки для РФ, глава государства не станет договариваться первым.

Кроме того, по информации Bloomberg, Кремль по-прежнему открыт для сотрудничества в рамках ОПЕК+, однако только на своих условиях.

Напомним, в начале марта страны ОПЕК + не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках.