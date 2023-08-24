Эксперт объяснила резко возросшее число платежей по СБП

По её словам, ограничение Банком России с 1 мая размера межбанковский комиссий привело к тому, что принимать оплату через СБП стало выгоднее, чем по карте.

«Отсюда и рост количества подключенных к системе торгово-сервисных предприятий», - отметила Кузьмина.

Еще одной причиной, по мнению эксперта, может быть тот факт, что покупателям понравилась оплата по QR-кодам, и они спрашивают о таком способе в торговых точках, а предприниматели стремятся соответствовать их запросам.