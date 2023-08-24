Эксперт объяснила резко возросшее число платежей по СБП

Ограничение размера межбанковских комиссий и увеличение числа оплат по QR-коду привело к резкому росту покупок, совершенных через Систему быстрых платежей, заявила директор Делобанка Ирина Кузьмина, сообщает «Газета.Ru».

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По её словам, ограничение Банком России с 1 мая размера межбанковский комиссий привело к тому, что принимать оплату через СБП стало выгоднее, чем по карте.

«Отсюда и рост количества подключенных к системе торгово-сервисных предприятий», - отметила Кузьмина.

Еще одной причиной, по мнению эксперта, может быть тот факт, что покупателям понравилась оплата по QR-кодам, и они спрашивают о таком способе в торговых точках, а предприниматели стремятся соответствовать их запросам.

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Директор Делобанка также спрогнозировала уменьшение динамики платежей по СБП и подключенных к сервису предприятий в следующих кварталах.

«Их число продолжит расти, но уже не такими темпами – примерно на 20-25% от текущих показателей», - уточнила она.

Ранее президент РФ Владимир Путин запретил брать комиссию за переводы до 30 млн рублей через СБП, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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