Эксперт объяснил, почему банки начали снижать ставки по вкладам

Некоторые банки в России начали снижать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой процентной ставки на уровне 21% Центральным банком. Причинами этого процесса могут быть изменения в экономической ситуации, а также стремление банков повысить свою ликвидность, заявил «ФедералПресс» основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.

По словам эксперта, снижение ставок часто происходит в ответ на изменения в экономике и политике Центрального банка. Когда ставка снижается, банки уменьшают доходность вкладов. В условиях низкой инфляции финансовые учреждения также могут снижать ставки, чтобы привлекать клиентов.

Аналитик заявил, что ставка по вкладу может упасть досрочно

Конкуренция между банками играет важную роль, так как снижение ставок одним из игроков может повлечь за собой аналогичные шаги со стороны других участников рынка.

Мельцов также отметил, что средства на банковских вкладах в России защищены системой обязательного страхования, что позволяет вкладчикам получать компенсацию до 1,4 миллиона рублей в случае банкротства банка. Чтобы убедиться, что банк является участником системы, клиенты могут проверить информацию на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ) или уточнить ее непосредственно в банке, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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