Эксперт объяснил, почему банки начали снижать ставки по вкладам

Некоторые банки в России начали снижать ставки по вкладам, несмотря на сохранение ключевой процентной ставки на уровне 21% Центральным банком. Причинами этого процесса могут быть изменения в экономической ситуации, а также стремление банков повысить свою ликвидность, заявил «ФедералПресс» основатель компании «Страховой брокер AMsec24» Антон Мельцов.

По словам эксперта, снижение ставок часто происходит в ответ на изменения в экономике и политике Центрального банка. Когда ставка снижается, банки уменьшают доходность вкладов. В условиях низкой инфляции финансовые учреждения также могут снижать ставки, чтобы привлекать клиентов.