Эксперт: «Нефтяная» компенсация для Белоруссии ляжет на бюджет РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» российского лидера Владимира Путина по компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, передает РИА Новости.

В интерпретации Лукашенко выглядит следующим образом: если Минск в прошлом году получал от пошлины, «допустим», миллиард долларов, а в этом году – «допустим», 700 миллионов долларов, то Россия будет готова компенсировать выпадающие 300 миллионов «в том числе за счёт премии нефтяным компаниям».

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что указанной суммы будет недостаточно – вероятно, компенсация распространится только на часть поставленной в Белоруссию российской нефти.

«Белоруссия требовала от России компенсации за налоговый манёвр. У нас с 1 января экспортная пошлина уменьшилась на 5%, а НДПИ вырос. Себестоимость нефти повышается, но для российских НПЗ есть компенсации из бюджета, чтобы они стоимость топлива на внутреннем рынке не повышали, а для белорусских такой компенсации нет. Если Лукашенко говорит об этой компенсации, то есть, по сути, о распространении компенсации для российских НПЗ на белорусские, то этих 300 миллионов, конечно, недостаточно. Непонятно, откуда они берутся, как они высчитываются. Потому что в России эта компенсация высчитывается для каждого НПЗ индивидуально по сложным формулам.

Речь может идти не о том, чтобы компенсация распространилась не на все 18 млн тонн нефти, которые перерабатываются на белорусских НПЗ, а только на 6 миллионов тонн, которые в дальнейшем идут на внутренний рынок Белоруссии. Вот это было бы более-менее логичным с точки зрения поведения Путина. Он пытается сказать: «Мы не можем поддерживать всю вашу экономику. Вы зарабатываете на том, что просто перепродаёте нефтепродукты, произведённые из российской нефти, и непонятно, почему мы должны за свой счёт оплачивать этот ваш бизнес». А поддержать внутренний рынок, обычных белорусских потребителей – это укладывается в российскую политику», - объяснил эксперт.