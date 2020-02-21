Эксперт: «Нефтяная» компенсация для Белоруссии ляжет на бюджет РФ
Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности в эфире НСН раскрыл возможную схему компенсации для Белоруссии выпадающих из бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о «неожиданном предложении» российского лидера Владимира Путина по компенсации выпадающих из белорусского бюджета доходов от экспортных нефтяных пошлин, передает РИА Новости.
В интерпретации Лукашенко выглядит следующим образом: если Минск в прошлом году получал от пошлины, «допустим», миллиард долларов, а в этом году – «допустим», 700 миллионов долларов, то Россия будет готова компенсировать выпадающие 300 миллионов «в том числе за счёт премии нефтяным компаниям».
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН заявил, что указанной суммы будет недостаточно – вероятно, компенсация распространится только на часть поставленной в Белоруссию российской нефти.
«Белоруссия требовала от России компенсации за налоговый манёвр. У нас с 1 января экспортная пошлина уменьшилась на 5%, а НДПИ вырос. Себестоимость нефти повышается, но для российских НПЗ есть компенсации из бюджета, чтобы они стоимость топлива на внутреннем рынке не повышали, а для белорусских такой компенсации нет. Если Лукашенко говорит об этой компенсации, то есть, по сути, о распространении компенсации для российских НПЗ на белорусские, то этих 300 миллионов, конечно, недостаточно. Непонятно, откуда они берутся, как они высчитываются. Потому что в России эта компенсация высчитывается для каждого НПЗ индивидуально по сложным формулам.
Речь может идти не о том, чтобы компенсация распространилась не на все 18 млн тонн нефти, которые перерабатываются на белорусских НПЗ, а только на 6 миллионов тонн, которые в дальнейшем идут на внутренний рынок Белоруссии. Вот это было бы более-менее логичным с точки зрения поведения Путина. Он пытается сказать: «Мы не можем поддерживать всю вашу экономику. Вы зарабатываете на том, что просто перепродаёте нефтепродукты, произведённые из российской нефти, и непонятно, почему мы должны за свой счёт оплачивать этот ваш бизнес». А поддержать внутренний рынок, обычных белорусских потребителей – это укладывается в российскую политику», - объяснил эксперт.
Как именно будет реализован механизм компенсации, пока не очень понятно. Зато ясно, что деньги на это придётся брать из российского бюджета, считает Юшков.
«Организовать межбюджетные переводы сложно. Может быть, речь идёт о том, что российские компании будут ещё и от себя какую-то скидку делать. В реальности сами они не пострадают, но в таком случае пострадает российский бюджет, потому что размер этой скидки будет компенсироваться компаниям из бюджета», - отметил собеседник НСН.
Белоруссия с конца прошлого года не может согласовать с Россией условия поставки нефти: Минск не устраивает цена и отсутствие соглашение по компенсации потерь от налогового манёвра. На этой неделе Лукашенко встречался с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, но о преодолении разногласий не сообщалось.
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