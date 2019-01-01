Экономист посоветовал Минэкономразвития не лезть россиянам в карман

Сегодня СМИ сообщили, что в Минэкономразвития задумались о введении контроля над доходами и расходами россиян. Об этом рассказала замдиректора департамента инвестиционной политики ведомства Бэлла Панина. По её словам, это нужно для борьбы с теневой экономикой в стране. Позднее в Минэкономразвития уточнили, что никаких реальных действий в этом направлении не ведется, идея лишь обсуждается «на экспертных площадках».

Тем не менее экономист Михаил Делягин в эфире НСН посоветовал ведомству Максима Орешкина не лезть не в свое дело.

«Какое отношение Минэкономразвития имеет к доходам и расходам граждан? К фискальным вопросам? И какое отношение к борьбе с теневыми доходами имеет департамент инвестиционной политики? В Минэкономразвития, видимо, не знают, но борьбу с теневой экономикой у нас весьма успешно ведут Федеральная налоговая служба и Банк России. Понятно, что людям в Минэкономразвития хочется говорить хорошие слова, но неужели им до такой степени нечем заняться? Департаменту инвестиционной политики до такой степени безразличен провал инвестиций в России, что он занимается совершенно не своим делом? Господину Орешкину было бы неплохо изучить деятельность ФНС, чтобы его подчиненные не подставляли его таким смешным образом. Разве что Минэкономразвития готовится приписать себе чужие достижения. Тогда это нелепое высказывание становится совершенно разумным», - предположил он.

Ранее Михаил Делягин в эфире НСН предрек скорый крах Российскому государству, которым управляют такие руководители.

