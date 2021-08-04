Эксперт назвал справедливый курс рубля

В среднесрочной перспективе экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться. Среди причин - относительно высокий уровень инфляции.

Как отметил Бабин, если котировки нефти марки Brent останутся около текущих значений ($74-75), доллар по отношению к рублю будет умеренно расти.

Ранее стало известно о валюте, которая может резко подорожать. Рост курса российской валюты негативно отражается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, в связи с чем РФ «выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю».

