Эксперт назвал справедливый курс рубля

Если учитывать уровень инфляции и бюджетные расходы России, связанные с эпидемией коронавируса, то при текущей рублевой стоимости нефти рубль оценен справедливо, сообщает «Прайм» со ссылкой на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина.

Названа валюта, которая заменит россиянам доллар

В среднесрочной перспективе экономически обоснованный уровень рублевой стоимости нефти будет повышаться. Среди причин - относительно высокий уровень инфляции.

Как отметил Бабин, если котировки нефти марки Brent останутся около текущих значений ($74-75), доллар по отношению к рублю будет умеренно расти.

Ранее стало известно о валюте, которая может резко подорожать. Рост курса российской валюты негативно отражается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, в связи с чем РФ «выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НефтьРубль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры