Названа валюта, которая заменит россиянам доллар
Самая простая стратегия замены доллара в инвестиционном портфеле — создание корзины из шести мировых валют, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика «ФИНАМ» Анну Зайцеву.
По ее словам, речь идет о евро, канадском долларе, британском фунте, швейцарском франке, японской иене и шведской кроне. Эксперт особо отметила швейцарский франк и японскую иену, так как их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках.
Как считает Зайцева, евро в среднесрочной перспективе может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.
Ранее стало известно о валюте, которая может резко подорожать. Восстановление российской экономики после кризиса и минимальная политическая напряженность положительно влияют на рубль. Однако рост курса российской валюты негативно отражается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, в связи с чем РФ «выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю».
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