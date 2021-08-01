Названа валюта, которая заменит россиянам доллар

По ее словам, речь идет о евро, канадском долларе, британском фунте, швейцарском франке, японской иене и шведской кроне. Эксперт особо отметила швейцарский франк и японскую иену, так как их используют как защитные инструменты в периоды турбулентности на рынках.

Как считает Зайцева, евро в среднесрочной перспективе может уступить доллару США из-за различий в денежно-кредитной политике ФРС и ЕЦБ.

Ранее стало известно о валюте, которая может резко подорожать. Восстановление российской экономики после кризиса и минимальная политическая напряженность положительно влияют на рубль. Однако рост курса российской валюты негативно отражается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, в связи с чем РФ «выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю».

