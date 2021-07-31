Финансист назвал способную резко подорожать валюту

Исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов в беседе с агентством «Прайм» рассказал о валюте, которая может резко подорожать.



По словам эксперта, восстановление российской экономики после кризиса и минимальная политическая напряженность положительно влияют на рубль. Однако рост курса российской валюты негативно отражается на доходах бюджета от налогов с экспортеров, в связи с чем РФ «выгодно поддерживать высокий курс доллара к рублю».

Тузов отметил, что китайский юань находится в подобной ситуации. Темпы роста китайской экономики в несколько раз выше общемировых, страна получает валютную выручку от экспорта. Однако Пекин удерживает курс юаня на низком уровне, и он не укрепляется, «несмотря на объективные факторы». По словам эксперта, эта мера призвана поддержать экономику страны.

