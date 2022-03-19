Эксперт: Доллар перестает быть основной валютой на планете
Доллар США перестает быть основной валютой в мире. Об этом заявил начальник управления инвестиционных стратегий «БКС Мир инвестиций» Максим Шеин.
«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».
Шеин напомнил, что еще семь лет назад Международный Валютный фонд включил в корзину ключевых валют юань: тогда Китай начал активно продвигать свою валюту.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru