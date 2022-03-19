Эксперт: Доллар перестает быть основной валютой на планете

«Невозможность США обеспечить рост мировой экономики, деглобализация и ускоряющийся распад мира на валютные зоны заставляет ведущие страны обеспечивать инвестиции и собственное развитие самостоятельно», — отметил эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Шеин напомнил, что еще семь лет назад Международный Валютный фонд включил в корзину ключевых валют юань: тогда Китай начал активно продвигать свою валюту.

