Колташов: Нужно постепенно укреплять рубль
Экономист Василий Колташов специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня
Siemens приостановил контракт на поставку новых "Сапсанов" в Россию
Компании до последнего момента вели переговоры о вариантах дальнейшего сотрудничества, однако страна фактически осталась без новых «Сапсанов». В РЖД предположили, что существующие электропоезда продолжат ходить. В случае проблем запчасти для них планируют доработать и искать иные варианты работы.
Василий Колташов: «Siemens, по сути, подтвердил, что изначально стратегия закупки локомотивов для высокоскоростных поездов, да и многих деталей для их изготовления, была неправильной. Нам необходимо создание сети собственных скоростных дорог, и для этого мы должны сами производить локомотивы. И никакая компания Siemens не должна быть к этому причастна. Компания Siemens вообще получала очень много преференций и она была привлечена в ряде городов и к модернизации общественного транспорта. Но, похоже, это было абсолютно не заслуженно, России нужны собственные высокоскоростные поезда и производство нужно ставить у себя», - сказал экономист.
Россиянам придется заплатить до 15 тысяч рублей за выпуск карты UnionPay
Китайская платежная система UnionPay на фоне приостановки работы в России популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского "пластика", а остальные кредитные организации уже прорабатывают вопросы ее выпуска.
Василий Колташов: «Похоже, что в России начался настоящий ажиотаж с выпуском карт UnionPay, это китайские карты. Запрос на них действительно есть и пока российские банки этот запрос удовлетворяют весьма хаотично. Поэтому если вы очень торопитесь, то вам придется и подождать и заплатить, а если вы готовы просто подождать, то, скорее всего, будет соглашение между Россией и Китаем, которое сделает эту карточку более доступной и не столь дорогой», - отметил он.
Официальный курс доллара на среду снизился до 104,07 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, понизился на 60,78 копейки - до 104,0741 рубля, курс евро - на 81,69 копейки, до 114,7833 рубля, следует из данных Банка России.
Василий Колташов: «Это надо признать результатом не действий Банка России, а доказательством успеха правительственного вмешательства. Процесс, когда правительство потребовало продажи 80% валютной выручки, ограничения на покупку и продажи валюты, и конечно, на вывод валюты. И таким образом, начали отгонять курс с его максимальной высоты, а это 120 рублей за доллар, и вот сейчас мы движемся по направлению к 100 рублям за доллар. И я надеюсь, что доллар окажется в цене 90-100 рублей. Этот коридор тоже не является приятным, понятно, что рубль очень сильно недооценен, но нужно постепенно укреплять российскую валюту, ограничивая и рост цен, и защищая потребителей», - резюмировал собеседник.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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