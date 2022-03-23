Колташов: Нужно постепенно укреплять рубль

Василий Колташов: «Siemens, по сути, подтвердил, что изначально стратегия закупки локомотивов для высокоскоростных поездов, да и многих деталей для их изготовления, была неправильной. Нам необходимо создание сети собственных скоростных дорог, и для этого мы должны сами производить локомотивы. И никакая компания Siemens не должна быть к этому причастна. Компания Siemens вообще получала очень много преференций и она была привлечена в ряде городов и к модернизации общественного транспорта. Но, похоже, это было абсолютно не заслуженно, России нужны собственные высокоскоростные поезда и производство нужно ставить у себя», - сказал экономист.

