Эксперт назвал ориентировочные ставки по банковским вкладам по итогам года

Эксперт Института центра развития НИУ ВШЭ Игорь Сафонов заявил, что размер ставок по банковским вкладам по итогам 2021 года во многом будет зависеть от темпов инфляции в стране, сообщает NEWS.ru.

По его словам, Центробанк РФ уже неоднократно повышал ключевую ставку и поэтому отметка в 5,3% годовых по банковским вкладам не является пределом и к концу текущего года она может достичь 6%.

«Если исходить из гипотезы, что инфляция в стране к концу декабря этого года достигнет отметки в 6,5%, то размер ставок по банковским вкладам будет ей слегка уступать, находясь приблизительно на отметке в 5,9–6%», - отметил эксперт.

Сафонов напомнил, что Центробанк уже «подтвердил дальнейшие перспективы роста ставок» по банковским вкладам, поэтому у россиян появилась «реальная возможность сохранить свои сбережения в условиях экономического кризиса».

Ранее Банк России принял решение повысить ключевую ставку сразу на один процентный пункт - до 6,5% годовых. В пресс-службе регулятора сообщили, что дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься «с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели».