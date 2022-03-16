Эксперт назвал коридор для рубля до конца весны

По его словам, важно полноценное возобновление торгов на российском фондовом рынке с участием зарубежных игроков.

«Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым», — считает эксперт.

К положительным для российской национальной валюты фактором он отнес растущее поступление экспортной выручки на фоне текущего роста цен на энергоносители и сырье.

Напомним, на фоне антироссийских санкций, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с компаниями России, ожидается увеличение объема торговых операций между Москвой и Пекином, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях.

