Эксперт назвал коридор для рубля до конца весны
Курс валют в ближайшие несколько месяцев будет определяться, прежде всего, ситуацией в геополитике, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика Дмитрия Александрова.
По его словам, важно полноценное возобновление торгов на российском фондовом рынке с участием зарубежных игроков.
«Пока диапазон 105-115 за доллар оказался в целом устойчивым», — считает эксперт.
К положительным для российской национальной валюты фактором он отнес растущее поступление экспортной выручки на фоне текущего роста цен на энергоносители и сырье.
Напомним, на фоне антироссийских санкций, а также добровольного отказа многих внешнеторговых контрагентов от взаимодействия с компаниями России, ожидается увеличение объема торговых операций между Москвой и Пекином, в том числе взаимных расчетов в юанях и рублях.
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