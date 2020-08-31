Не только на всякий случай. Эксперт предложил учиться пользоваться кредиткой ежедневно
Экс-вице президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев пояснил НСН, что банкам нужно менять коммуникацию, чтобы кредитка не пугала потребителей.
Доля россиян, которые используют кредитные карты сразу после получения, достигла в июле исторического максимума. По данным Бюро кредитных историй (БКИ), отношение к кредиткам, которые многие получали "на всякий случай", изменила пандемия. Однако далеко не все могут уложиться в кредитные лимиты, что чревато ростом уровня долговой нагрузки и неплатежей.
Экс-вице президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил НСН, что кредитная карта может стать ежедневно используемым продуктом.
«Если раньше позиционировали карту, как инструмент "на всякий случай", например, чтобы незапланированно сделать какой-то подарок, то сейчас все отошли от спонтанных покупок. Исходя из этого, замечаем две вещи: банкам самим нужно менять коммуникацию, объяснять, что карта - это продукт, с которым можно работать каждый день. Второе: максимально выросло использование карт в первый месяц», - акцентировал внимание на этом аспекте Мехтиев.
В БКИ высчитали, что уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки вырос по итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%. Это рекордная величина за весь период расчета показателя. Уточняется, что быстро тратили свои лимиты и те, у кого лимит по карте был 10 тысяч рублей, и те, у кого было больше 100 тысяч. Таким образом, к помощи кредиток стали чаще прибегать и люди с небольшим доходом, и состоятельные клиенты.
«В России, да и в мире, впрочем, нет открытых данных, сколько людей успевает выплатить в беспроцентный период свою задолженность. Мне попадались сведения от российского и американского банка, что речь идет об уровне в 10%-30%. Основной вопрос в том, чтобы кредит лимитной карты оказался по силам тому, кто собирается использовать карту», - заявил собеседник НСН.
Руководитель БКИ Олег Лагуткин в интервью газете "Коммерсант" предположил, что популярность кредиток может быть связана с отложенным спросом, возникшим из-за коронавирусных ограничений. Другими причинами могут быть активная реклама или же желание рефинансировать уже существующие долги. В свою очередь, экономисты отмечают, что в кризис люди стали активнее использовать кредитный ресурс, потому как доходы не растут, а за время самоизоляции накопились потребности что-то купить или сделать. Некоторые вовсе лишились работы и без кредитки не в состоянии оплачивать покупки.
«Вопрос долговой нагрузки нужно разбивать на две части. Первая – чтобы банки не допускали закредитованности населения. Вторая – потребитель должен понимать, что карта не является инструментом на спонтанные покупки. Это основной кошелек, который можно использовать каждый день. И еще предлагаю не делать выводов, потому что исследование было сделано только сейчас. Нужно посмотреть, что стало с платежами через 90 дней, с клиентами и сколько процентов из них ушло в рассрочку», - предложил Эльман Мехтиев.
Специалисты Объединённого кредитного бюро ранее опубликовали статистику, согласно которой российские банки выдали на 27% больше (около 600 тысяч) кредитных карт за июль 2020 года по сравнению с предыдущим месяцем и почти вдвое больше, чем с начала самоизоляции. При этом спрос на кредитные карты по сравнению с июлем 2019 года упал на 39%.
Ранее глава ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачев объяснил в эфире НСН, что количество интернет-мошенников в банковской сфере увеличилось в кризисное время на фоне сложной экономической ситуации и пандемии.
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