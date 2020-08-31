Не только на всякий случай. Эксперт предложил учиться пользоваться кредиткой ежедневно

«Если раньше позиционировали карту, как инструмент "на всякий случай", например, чтобы незапланированно сделать какой-то подарок, то сейчас все отошли от спонтанных покупок. Исходя из этого, замечаем две вещи: банкам самим нужно менять коммуникацию, объяснять, что карта - это продукт, с которым можно работать каждый день. Второе: максимально выросло использование карт в первый месяц», - акцентировал внимание на этом аспекте Мехтиев.

В БКИ высчитали, что уровень утилизации лимита (совершение покупки или получение средств в банкомате) в течение первого месяца после получения кредитки вырос по итогам июля на 14 процентных пунктов, до 68%. Это рекордная величина за весь период расчета показателя. Уточняется, что быстро тратили свои лимиты и те, у кого лимит по карте был 10 тысяч рублей, и те, у кого было больше 100 тысяч. Таким образом, к помощи кредиток стали чаще прибегать и люди с небольшим доходом, и состоятельные клиенты.

«В России, да и в мире, впрочем, нет открытых данных, сколько людей успевает выплатить в беспроцентный период свою задолженность. Мне попадались сведения от российского и американского банка, что речь идет об уровне в 10%-30%. Основной вопрос в том, чтобы кредит лимитной карты оказался по силам тому, кто собирается использовать карту», - заявил собеседник НСН.

Руководитель БКИ Олег Лагуткин в интервью газете "Коммерсант" предположил, что популярность кредиток может быть связана с отложенным спросом, возникшим из-за коронавирусных ограничений. Другими причинами могут быть активная реклама или же желание рефинансировать уже существующие долги. В свою очередь, экономисты отмечают, что в кризис люди стали активнее использовать кредитный ресурс, потому как доходы не растут, а за время самоизоляции накопились потребности что-то купить или сделать. Некоторые вовсе лишились работы и без кредитки не в состоянии оплачивать покупки.