Заявление Глазьева по МВФ объяснили интеграцией ЕАЭС
Политолог рассказал НСН, зачем министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК обвинил МВФ в масштабном выводе капитала из страны.
Отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов, а из стран постсоветского пространства — 2 трлн. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев во время экономического форума «Россия — Африка», передает ТАСС. По мнению Глазьева, причиной столь масштабного вывода капитала из страны стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ). Министр по интеграции отметил, что и Африка сильно потеряла по вине МВФ.
Глазьев полагает, что улучшить экономическую ситуацию можно, опираясь на собственные недра и инфраструктуру. Он заявил также о необходимости иметь стратегические планы развития и возможность финансирования собственного развития. Странам Африки он предложил рассмотреть совместно с Евразийским экономическим союзом возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики.
Председатель Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский в беседе с НСН отметил, что Глазьев в этом выступлении сформулировал свою стратегию дальнейшего развития евразийской экономической интеграции.
«Понятно, почему Глазьев с этим заявлением выступил. Недавно он покинул пост советника президента по экономическим вопросам и занял новую должность. Перед ним сейчас стоит медийно-политическая задача зафиксировать себя и свои позиции и приоритеты в новой должности. Это его первое большое программное заявление. Не случайно, что он подчеркнул отток капитала не только из России, но и всего постсоветского пространства. И далее формулирует программные для себя установки, связанные с формированием собственных новых валютно-финансовых механизмов, стратегии евразийского развития. Экономические подходы Глазьева известны. Ему важно отфиксировать себя как одного из идеологов и стратегов дальнейшего развития евразийской экономической интеграции», — пояснил специалист.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил НСН, в масштабном выводе капитала из страны политика МВФ ни при чем. Он заявил, что связано это с неблагоприятным предпринимательским климатом в стране.
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