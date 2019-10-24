Заявление Глазьева по МВФ объяснили интеграцией ЕАЭС

Отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов, а из стран постсоветского пространства — 2 трлн. Об этом сообщил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев во время экономического форума «Россия — Африка», передает ТАСС. По мнению Глазьева, причиной столь масштабного вывода капитала из страны стала макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом (МВФ). Министр по интеграции отметил, что и Африка сильно потеряла по вине МВФ.

Глазьев полагает, что улучшить экономическую ситуацию можно, опираясь на собственные недра и инфраструктуру. Он заявил также о необходимости иметь стратегические планы развития и возможность финансирования собственного развития. Странам Африки он предложил рассмотреть совместно с Евразийским экономическим союзом возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики.

Председатель Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский в беседе с НСН отметил, что Глазьев в этом выступлении сформулировал свою стратегию дальнейшего развития евразийской экономической интеграции.