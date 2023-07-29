Эксперт допустил падение добычи газа в России до уровня 2010 года
Уровень добычи газа в России может опуститься до 620–640 млрд кубометров — показателей середины 2010-х годов, считает директор центра экономики отраслей ТЭК ЦСР Александр Амирагян. Об этом эксперт заявил в беседе с РИА Новости.
По данным Росстата, в первой половине года добыча газа уменьшилась на 14,9% по сравнению с 2022 годом, до 267 млрд кубометров, а попутного нефтяного газа – увеличилась на 3,1%, до 52,7 млрд. Суммарно добыча составила 319,7 млрд куб. м и оказалась на 12,4% ниже уровня первого полугодия прошлого года.
Амирагян указал, что темпы падения экспорта топлива во второй половине года могут замедлиться из-за низкой базы аналогичного периода в прошлом году. При этом добычу поддержит плановый рост поставок в Китай и внутренний спрос на газ в случае холодной погоды осенью и зимой.
«По итогам 2023 года добыча газа в России может составить около 620–640 миллиардов кубометров, что на 5–8% ниже уровня 2022 года и соответствует показателям середины 2010-х годов», – считает эксперт.
Между тем в России анонсировали повышение регулируемых цен на газ, с 1 июля 2024 года стоимость топлива вырастет на 8% для всех категорий потребителей, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru