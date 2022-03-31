Эксперт допустил отказ от доллара ряда стран вслед за Россией
Страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика финансовой группы «Финам» Андрея Маслова.
По его словам, о переходе на расчёты в национальных валютах договорились страны ЕАЭС, подобные переговоры Москва ведет с партнёрами в Азии и Африке.
Как считает эксперт, о полном отказе от доллара в международных расчётах на данный момент не может быть и речи, так как доминирующей валютой все ещё остается доллар США.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала проект закона о запрете установления цены контракта в привязке к иностранной валюте. Также предложено запретить любые договоры с привязкой к мировым товарным индексам.
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