Эксперт допустил отказ от доллара ряда стран вслед за Россией

Страны ЕАЭС вслед за Россией могут отказаться от доллара, сообщает «Прайм» со ссылкой на аналитика финансовой группы «Финам» Андрея Маслова.

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По его словам, о переходе на расчёты в национальных валютах договорились страны ЕАЭС, подобные переговоры Москва ведет с партнёрами в Азии и Африке.

Как считает эксперт, о полном отказе от доллара в международных расчётах на данный момент не может быть и речи, так как доминирующей валютой все ещё остается доллар США.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) разработала проект закона о запрете установления цены контракта в привязке к иностранной валюте. Также предложено запретить любые договоры с привязкой к мировым товарным индексам.

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ФОТО: pixabay.com
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