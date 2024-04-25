Экс-зампред ЦБ Дубинин исключил введение фиксированного курса рубля

Такой шаг экономист назвал невозможным. По его словам, это означало бы переход к административному ценообразованию.

«Я надеюсь, что до этого безумства дело не дойдет. Я не вижу триггеров в поддержку фиксированного курса», - сказал Дубинин в беседе с «Газетой.Ru».

Фиксированный курс рубля существовал в СССР. Его значение к иностранным валютам устанавливалось и поддерживалось Центробанком страны.

В ходе торгов на Московской бирже 16 апреля курс доллара превысил 94 рубля впервые с 30 октября, отмечает «Радиоточка НСН».

