Экс-зампред ЦБ Дубинин исключил введение фиксированного курса рубля
Россия не вернется к фиксированному курсу национальной валюты, считает бывший первый зампред Центробанка РФ Сергей Дубинин.
Такой шаг экономист назвал невозможным. По его словам, это означало бы переход к административному ценообразованию.
«Я надеюсь, что до этого безумства дело не дойдет. Я не вижу триггеров в поддержку фиксированного курса», - сказал Дубинин в беседе с «Газетой.Ru».
Фиксированный курс рубля существовал в СССР. Его значение к иностранным валютам устанавливалось и поддерживалось Центробанком страны.
В ходе торгов на Московской бирже 16 апреля курс доллара превысил 94 рубля впервые с 30 октября, отмечает «Радиоточка НСН».
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