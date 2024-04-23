Финансист Бабин: После майских праздников доллар превысит 94 рубля
После майских праздников курс доллара может приблизиться к 94,5 рублям. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.
«Ключевым позитивом для рубля пока остается приближение пика налоговых платежей 25 апреля и 2 мая. Для этих целей все больше компаний продает иностранную валюту, что способствует снижению ее курса по отношению к рублю», — отметил эксперт.
Как добавил Бабин, даже в случае резкого подорожания нефти курс рубля отреагирует не сразу, а только через месяц.
Ранее экономист, профессиональный эксперт в области управления предприятиями, член Советов директоров ряда российских компаний Евгений Змиев заявил «Радиоточке НСН», что повышенный курс доллара поможет развитию российской экономики. По его оценке, доллар превысит 100 рублей уже к июню 2024 года.
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