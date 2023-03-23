Forbes: банковская система России устойчивее западной
В настоящее время банки России гораздо надежнее кредитных организаций Запада, сообщает Forbes.
Западные кредитные учреждения столкнулись с кризисом, который обошел Россию стороной. В качестве примера ненадежности западных организаций издание приводит события с американским Silicon Valley Bank и швейцарским Credit Suisse.
Также отмечается, что российская национальная валюта, несмотря на все антироссийские ограничения, укрепилась. Кроме того, перед российскими банками, в отличие от западных, нет очередей, а люди не пытаются снять свои сбережения.
Ранее Илон Маск высказался о банковской системе США. Он отреагировал на заявление ФРС о безопасности этой отрасли.
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