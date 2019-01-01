Экс-министр поспорил со Всемирным банком о рисках российской экономики
Бывший министр Андрей Нечаев в эфире НСН назвал главные, по его мнению, риски российской экономики.
Расширение санкций, новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть, значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях и недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов. Именно эти пять факторов, согласно докладу Всемирного банка, угрожают российской экономике. Эксперты уточнили, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН назвал те причины, которые, по его мнению, мешают развиваться нашей стране.
«Эти факторы действительно важны, но по большей части они технократические. С моей точки зрения, главная проблема, которая сдерживает развитие российской экономики – это институциональная. Это или отсутствие, или деформированность, или неразвитость всех институтов, связанных с защищенностью собственности, налоговым администрированием, регулятивными функциями государства, которые, безусловно, избыточны. И уже запредельный уровень огосударствления экономики, который негативно сказывается на конкурентной среде, на инновациях», - считает финансист.
На прошлой неделе нынешний министр экономики Максим Орешкин предупредил, что из-за возможного пузыря на рынке потребкредитования возрастает риск рецессии в 2021 году. Темпы роста кредитования заметно опережают как рост номинальных доходов, так и заработных плат.
При этом Всемирный банк не называет ситуацию в Россию кризисной. Прежде всего, потому, что кредитование растет более медленными темпами, чем 6-7 лет назад, да и процентные ставки сейчас ниже. К тому же нет признаков роста проблемных кредитов.
«Требуется реформа системы госуправления, Боюсь, что политической воли для этого нет, а нужно именно она. А если говорить о рисках, то что-то действительно важно, а что-то… Санкции, конечно, влияют, но чтобы от них уйти, нужно кардинально изменить внешнюю политику, но готовности к этому я не наблюдаю», - озвучил свою позицию бывший министр экономики.
Вместе с тем эксперты отмечают и положительные сдвиги. Так, в 2018 году рост реального ВВП в России превзошел ожидания, достигнув 2,3%». Как отмечается в докладе, это достигнуто, главным образом, благодаря удачным проектам в энергетике. Отмечается профицит и низкий уровень госдолга.
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