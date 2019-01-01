Экс-министр поспорил со Всемирным банком о рисках российской экономики

Расширение санкций, новые финансовые потрясения в развивающихся странах и осложнение условий мировой торговли, резкое падение цен на нефть, значительный рост в сегменте розничного кредитования в рублях и недостаточно эффективная реализация инфраструктурных проектов. Именно эти пять факторов, согласно докладу Всемирного банка, угрожают российской экономике. Эксперты уточнили, что бюджет страны теряет от 1% до 2,3% ВВП из-за теневой занятости.

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН назвал те причины, которые, по его мнению, мешают развиваться нашей стране.

«Эти факторы действительно важны, но по большей части они технократические. С моей точки зрения, главная проблема, которая сдерживает развитие российской экономики – это институциональная. Это или отсутствие, или деформированность, или неразвитость всех институтов, связанных с защищенностью собственности, налоговым администрированием, регулятивными функциями государства, которые, безусловно, избыточны. И уже запредельный уровень огосударствления экономики, который негативно сказывается на конкурентной среде, на инновациях», - считает финансист.