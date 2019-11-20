Экс-министр: Обещанные Путиным 3% инфляции «нарисует» Росстат
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев объяснил в эфире НСН, что данные, которыми оперирует Путин, имеют мало отношения к реальности.
В начале 2020 года инфляция может быть ниже 3%. С таким прогнозом выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". По его словам, сейчас рост потребительских цен составляет 3,6%.
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев объяснил в эфире НСН, что данные, которыми оперирует Путин, имеют мало отношения к реальности.
«Дело в том, как устроены методики Росстата. Он меряет среднюю температуру госпиталя, которая в среднем нормальная, но кто-то при этом умирает от жара. Инфляцию называют налогом на бедных. Сильнее всего она сказывается на малообеспеченных семьях. В этом смысле интересно исследование, которое много лет проводится по заказу Центрального банка. Это не статистика, это опросы – субъективная инфляция, субъективные ожидания. Она составляет порядка 8,6%. То есть в три раза выше, чем официальная инфляция Росстата», - объяснил экономист.
Напомним, ранее о замедлении инфляции ниже 3% в следующем году заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
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