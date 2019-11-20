Экс-министр: Обещанные Путиным 3% инфляции «нарисует» Росстат

В начале 2020 года инфляция может быть ниже 3%. С таким прогнозом выступил президент России Владимир Путин на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". По его словам, сейчас рост потребительских цен составляет 3,6%.

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев объяснил в эфире НСН, что данные, которыми оперирует Путин, имеют мало отношения к реальности.