Инфляция по году ниже 4%? Едва ли

Сверхоптимистичный прогноз Минэкономразвития: инфляция в России на конец года может опуститься ниже 4%. С таким заявлением выступил на коллегии министерства его глава Максим Орешкин. Уже сейчас, по его словам, инфляция замедлилась до 5,1% в годовом выражении. Официальный прогноз МЭР на конец года – 4,3%. Однако «команда прогнозистов не исключает, что по итогам года инфляция может опуститься даже ниже уровня 4%», – сказал Максим Орешкин.

Прочтение этого прогноза на фоне наблюдения за перманентным процессом переписывания ценников в большую, разумеется, сторону в нескольких магазинах шаговой доступности крупных сетей вызывает, откровенно говоря, недоумение. Как такое может быть: цены растут и растут, а инфляция, как нам говорят, падает? Еще больше сомнений такие прогнозы вызывают в свете недавних сообщений о вновь зафиксированном резком росте оптовых цен на топливо. Независимый топливный союз, напомним, на днях предупредил правительство о возможности повторения прошлогоднего скачка цен на бензин в рознице, поскольку на бирже за месяц его стоимость выросла в среднем на 20%.

Сомнения в обоснованности прогноза четырехпроцентной инфляции по итогам года высказал в эфире НСН и экономист Василий Колташов. Причем, как следует из его слов, в невозможности такого развития событий власти придется винить саму себя.

«Едва ли можно рассчитывать, что по итогам года инфляция так уж сократится, скорее всего, она будет выше показателя, названного Орешкиным. На это влияет как рост цен на топливо, так и извечная политика повышения тарифов. К сожалению, инфляция рукотворна. Даже когда ситуация на рынках благоприятствует крайне низкой инфляции, эта инфляция создается политикой роста тарифов, политикой повышения цен, да и политикой повышения налогов, потому что нельзя забывать, что еще недавно НДС был 18%, а теперь уже 20», - заявил собеседник НСН.

Относиться к прогнозу главы Минэкономразвития стоит как к успокоительному заявлению, - полагает Василий Колташов