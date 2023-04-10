Экс-министр финансов РФ спрогнозировал сроки окончания мирового экономического кризиса

По словам Задорнова, сейчас влияние экономического кризиса будет значительно сильнее, во многом это связано с пересечением дисбалансов на рынках и геополитики.

Экс-министр указал, что балансирование стоимости активов, «сдувание» венчурных и криптоактивов, подавление инфляции «не ограничится» текущим годом.

«Скорее всего, это 2023-2024 годы», — спрогнозировал Задорнов.

По словам бывшего главы Минфина, на Западе уже начались коррекция на фондовых рынках и кризис в банковском секторе, в этом случае прогнозируется «горизонт конца 2023 - начала 2024 года».

Ранее Задорнов заявил, что наиболее тяжелые последствия нового мирового кризиса ожидают рынки венчурного капитала, пишет РИА ФАН. Эти финансовые объекты не имеют обеспечения и никак не регулируются, отмечает телеканал «360».

