Экс-министр финансов РФ спрогнозировал сроки окончания мирового экономического кризиса
Мировая экономика находится в кризисе впервые с 2008 года, сложности продлятся до 2024 года включительно, считает экономист, бывший министр финансов РФ Михаил Задорнов. Об этом эксперт заявил в интервью РИА Новости.
По словам Задорнова, сейчас влияние экономического кризиса будет значительно сильнее, во многом это связано с пересечением дисбалансов на рынках и геополитики.
Экс-министр указал, что балансирование стоимости активов, «сдувание» венчурных и криптоактивов, подавление инфляции «не ограничится» текущим годом.
«Скорее всего, это 2023-2024 годы», — спрогнозировал Задорнов.
По словам бывшего главы Минфина, на Западе уже начались коррекция на фондовых рынках и кризис в банковском секторе, в этом случае прогнозируется «горизонт конца 2023 - начала 2024 года».
Ранее Задорнов заявил, что наиболее тяжелые последствия нового мирового кризиса ожидают рынки венчурного капитала, пишет РИА ФАН. Эти финансовые объекты не имеют обеспечения и никак не регулируются, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru