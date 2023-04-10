Экс-глава Минфина России допустил переход на расчеты в нацвалютах через 10 лет

По словам бывшего главы Минфина, постепенное развитие расчетов в национальных валютах продолжается, наиболее активно этот процесс идет на постсоветском пространстве.

«С глобальной точки зрения он будет достаточно долгим. Результаты такого изменения мы увидим на горизонте десяти лет, если рассуждать серьезно», — указал Задорнов.

Как отметил экономист, преобладание определенной валюты обусловлено лишь издержками для покупателя и для продавца, пишет Газета.ру. Так, издержки в свободно конвертируемых валютах — долларах или евро — минимальны. Однако для расчетов в неконвертируемых валютах издержки будут выше из-за неопределенности.

Задорнов добавил, что из-за постепенного создания барьеров глобальная финансовая система в целом дезинтегрируется. Главной валютой в международных торговых расчетах пока остается доллар, на него приходится около 60% операций, отмечает Ura.ru.

