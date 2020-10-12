Нечаев объяснил, почему российские экономисты не получат Нобелевскую премию

Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон были отмечены «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Комитет оценил их научный вклад, принесший «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».

Экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил в эфире НСН, что в последние годы заметна тенденция вручения премии экономистам, работающим в прикладном русле.

«Теория аукционов - сравнительно молодое направление экономической науки, его начало отсчитывают с 1961 года, когда вышла статья знаменитого американского экономиста Уильяма Викри. Одно из направлений теории игр к экономическим объектам, безусловно, имеет практическое значение, потому что аукционы – распространенная форма госзаказов», – пояснил собеседник НСН.