Нечаев объяснил, почему российские экономисты не получат Нобелевскую премию
Экс-министр экономики РФ заявил НСН, что американские экономисты чаще всего получают Нобелевскую премию, потому что развивают прикладную экономику.
Шведская королевская академия наук в Стокгольме назвала имена лауреатов премии по экономике памяти Альфреда Нобеля. Американские ученые Пол Милгром и Роберт Уилсон были отмечены «за усовершенствование теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов». Комитет оценил их научный вклад, принесший «пользу продавцам, покупателям и налогоплательщикам по всему миру».
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев отметил в эфире НСН, что в последние годы заметна тенденция вручения премии экономистам, работающим в прикладном русле.
«Теория аукционов - сравнительно молодое направление экономической науки, его начало отсчитывают с 1961 года, когда вышла статья знаменитого американского экономиста Уильяма Викри. Одно из направлений теории игр к экономическим объектам, безусловно, имеет практическое значение, потому что аукционы – распространенная форма госзаказов», – пояснил собеседник НСН.
Экс-министр экономики РФ назвал США средоточием современной экономической мысли: американские университеты приглашают ведущих специалистов мира, а потому среди нобелевских лауреатов все чаще встречаются американские экономисты.
«К сожалению, никаких шансов у представителей российской экономической школы нет. Большинство наших специалистов предпочитают политико-экономические спекуляции на тему проводить ли денежную эмиссию или нет, тратить Стабфонд или нет… А вот математическое направление, которое представлял Канторович, сейчас в загоне, как мне кажется», - подчеркнул Нечаев.
В 1971 году Нобелевскую премию по экономике получил Саймон Кузнец, в 1918-1921 годах изучавший экономику в Харьковском коммерческом институте, а затем эмигрировавший в США.
Двумя годами позже за развитие метода «затраты – выпуск» был награжден американский ученый российского происхождения Василий Леонтьев, получивший диплом экономиста в 1925 году в Ленинградском государственном университете.
В 1975 году «нобелевки» по экономике удостоился советский математик и экономист Леонид Канторович. Вместе с американским ученым Тьяллингом Купмансом он обосновал теорию оптимального использования сырьевых ресурсов.
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