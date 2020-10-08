Всех не устроишь: Литературовед объяснила выбор лауреата Нобелевской премии

Шведская королевская академия наук назвала имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк. Объявление победителя, как и предыдущие церемонии нобелевской недели-2020, прошло в онлайн-формате.

Российский литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», издатель Ирина Прохорова в эфире НСН прокомментировала выбор лауреата премии. По ее словам, творчество Глюк отражает в себе темы, интересные современному человеку.

«Мне выбор Нобелевского комитета в этом году понравился. Глюк - она уже этакой живой классик и, несомненно, выдающийся поэт. Она издала огромное количество прекрасных стихотворений, они входят в поэтические антологии, в учебники и уже в хрестоматии. Так что выбор обоснован. Ее творчество, которое посвящено травме, страсти, такой антропологии чувств, это те темы, которые волнуют человека в 21 веке», - отметила она.