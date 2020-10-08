Всех не устроишь: Литературовед объяснила выбор лауреата Нобелевской премии
Российский литературовед Ирина Прохорова в эфире НСН поддержала решение шведской королевской академии наук присудить Нобелевскую премию по литературе американке Луизе Глюк.
Шведская королевская академия наук назвала имя лауреата Нобелевской премии по литературе. Им стала американская поэтесса Луиза Глюк. Объявление победителя, как и предыдущие церемонии нобелевской недели-2020, прошло в онлайн-формате.
Российский литературовед, главный редактор журнала «Новое литературное обозрение», издатель Ирина Прохорова в эфире НСН прокомментировала выбор лауреата премии. По ее словам, творчество Глюк отражает в себе темы, интересные современному человеку.
«Мне выбор Нобелевского комитета в этом году понравился. Глюк - она уже этакой живой классик и, несомненно, выдающийся поэт. Она издала огромное количество прекрасных стихотворений, они входят в поэтические антологии, в учебники и уже в хрестоматии. Так что выбор обоснован. Ее творчество, которое посвящено травме, страсти, такой антропологии чувств, это те темы, которые волнуют человека в 21 веке», - отметила она.
Ирина Прохорова подчеркнула, что сам по себе формат премии уже предполагает субъективное отношение к претендентам. По ее словам, нельзя выбрать того, кто бы страивал абсолютно всех.
«Как человек, который сама руководит премией "НОС", я прекрасно понимаю сложность выбора. Учитывая, что количество прекрасных текстов очень велико. А выбор еще и всегда соотносится с некой общеполитической ситуацией. Выбор всегда бывает субъективный и, как правило, никого не устраивает. Мне кажется, Нобелевская премия - это постановка вопроса о современности, о том, что больше всего волнует общество. Чем больше страстей вокруг премии, тем в некотором смысле она успешна. Нельзя выбрать кандидата, который устроил бы абсолютно всех», - добавила она.
Согласно завещанию Альфреда Нобеля, награда в области литературы должна присуждаться за лучшее произведение «идеалистической направленности».
Интересно, что Луиза Глюк не являлась фаворитом. Пятерка наиболее вероятных претендентов на премию этого года выглядела следующим образом: Мариз Конде, Людмила Улицкая, Харуки Мураками, Маргарет Этвуд, Нгуги Ва Тхионго.
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