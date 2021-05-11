В Минприроды сообщили, на сколько лет в России хватит нефти и газа

Он высказался за развитие геологоразведки, «в том числе в труднодоступных местах». «Перед нами стоит задача загружать Северный морской путь, его основной базой станут углеводороды», — сказал министр. Козлов отметил, что непросто удерживать себестоимость разработки трудноизвлекаемой нефти, так как «иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии».

Однако разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест, поскольку люди в отрасли заняты не только в добыче и переработке, но и в смежных областях, таких как нефтесервис.

Директор Центра исследований в нефтегазовой сфере НИУ ВШЭ Вячеслав Кулагин в эфире НСН рассказал, сколько будет стоить нефть в 2050 году.

