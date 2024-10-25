Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка опустится до 7,5%
25 октября 202416:58
Ключевая ставка Центробанка РФ опустится до нейтральных 7,5%-8% в 2027 году. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
«Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года», - указала она.
Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало её новым историческим максимумом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Позже Набиуллина отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку после того, как инфляция начнёт устойчиво замедляться.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru