Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка опустится до 7,5%

Ключевая ставка Центробанка РФ опустится до нейтральных 7,5%-8% в 2027 году. Об этом на пресс-конференции заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Набиуллина: В 2024 году инфляция будет вдвое выше 4%

«Мы не собираемся растягивать это удовольствие до 2030 года», - указала она.

Ранее Центробанк повысил ключевую ставку с 19% до 21% годовых, что стало её новым историческим максимумом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Позже Набиуллина отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку после того, как инфляция начнёт устойчиво замедляться.

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ФОТО: РИА Новости / Анатолий Медведь
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