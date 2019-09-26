Эксперт о приватизации «Первого канала»: Минфин «закидывает удочку на будущее»

«Думаю, что Минфин здесь действует по принципу – “закинуть удочку”, формирует себе переговорную позицию на будущее, чтобы потом эти действия выглядели более убедительными. Минфин прекрасно понимает, что вряд ли получится с первого раза попасть [в списки для приватизации]. Не помню, что бы “Первый канал” когда-то попадал раньше, а вот РЖД уже в списках ранее фигурировали», - сказал Николаев.

Однако, включение пакетов компаний в план приватизации не означает их обязательную продажу в установленные годы.

«Стратегически, я считаю, что это [приватизация] благо, скорее всего. Но, если учесть, как у нас ранее осуществлялись планы по приватизации, то верится с большим трудом, что это вообще осуществится. Также многое зависит от ситуации в экономике. Если она будет не очень хорошая, а такие перспективы есть – мировой экономический кризис, собственные трудности. И еще при условии, что у государства все-таки свои какие-то резервы будут, то, думаю, власти воздержатся от приватизации. Я считаю, что вероятность очень незначительная», - заключил собеседник.

Ранее бывший министр экономики РФ в эфире НСН поддержал приватизацию ряда крупных российских активов, но при определенных условиях.







