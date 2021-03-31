Экс-министр экономики не верит в национализацию оборонки
Андрей Нечаев заявил, что передача контроля над оборонными предприятиями государству не поможет сохранить занятость.
Экс-министр экономики России Андрей Нечаев в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» признался, что не верит в эффективность национализации предприятий, выполняющих гособоронзаказ со сбоями.
«Даже в советское время, где все было государственное, например, в авиастроении была достаточно выпуклая доля конкуренции между разными конструкторскими бюро, и это продвигало рейтинг советской авиации того времени вперед», - напомнил бывший министр.
По словам Нечаева, если оборонзаказ выполняют частные компании, конкурирующие между собой, это удешевляет для государства покупку оружия и военной техники.
«С 2008 года мы находимся в состоянии перманентной стагнации при продолжающемся падении роста ВВП. В среднем рост ВВП за 13 лет составил один процент. Уровень огосударствления экономики и подавления конкуренции достиг уже и без того критических размеров. Из-за этого не развиваются инновации, нет технологического обновления, поскольку госкомпании объективно в этом не заинтересованы. А у нас просто под каждую задачу рождается государственный монстр, как правило, монополист, и все это кончается тем, что я сказал. Поэтому мне это решение точно не нравится», - отметил он.
Экс-министр экономики не верит в то, что национализация оборонки поможет сохранить занятость:
«Частная собственность гораздо более эффективна. Социалистическое соревнование так и не стало альтернативой капиталистической конкуренции. Что касается занятости, то это какое-то лукавство, потому что, если оборонный заказ есть, частное это предприятие или государственное, должны быть работники, которые будут его выполнять, и которые будут иметь соответственно рабочие места. Если госпредприятие будет держать избыточные рабочие места, то будет за счёт налогоплательщиков», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава департамента маркетинга НИУ ВШЭ Игорь Липсиц в интервью НСН согласился с определением экономической ситуации как застойной. Он отметил сходство с временами позднего Брежнева и добавил, что последние годы рост экономики достигался всего лишь за счет роста госрасходов через нацпроекты.
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