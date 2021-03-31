Экс-министр экономики не верит в национализацию оборонки

Строительство и реконструкция 11 вокзалов на МЦД завершится в этом году В столице запустили проект по профориентации школьников и студентов В центре Москвы построят и реконструируют 45 объектов недвижимости Около 200 новых пешеходных переходов появится в Москве в этом году В ближайшее время москвичам не стоит ждать солнечную погоду