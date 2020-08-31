«Желаемое за действительное». Хазин о шансах экономики РФ стать пятой в мире
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН оценил слова экс-главы Минэкономразвития Максима Орешкина о перспективах России стать пять экономикой мира.
Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин предрек пятое место России в рейтинге мировых экономик. Выступая в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», Орешкин заявил, что доходная база бюджета РФ в этом году будет больше, чем планировалось.
Экономист Михаил Хазин, обсуждая с НСН этот прогноз, отметил, что чиновник выдает желаемое за действительное.
«Сравнивать экономики сложно. Если, например, оценивать экономику США по той же методике, по которой рассчитывается ВВП Китая, то там цифра будет составлять 14-15 трлн, а не 21-22, потому что там не учитываются потенциально фиктивные надбавки. У нас в этом случае ВВП будет порядка 8-9 трлн. И это уже больше, чем Германия и Япония. Мы определённо уступаем США, Китаю, Индии», - отметил собеседник НСН.
Орешкин оговорился, что вхождение в пятерку по существу обусловлено беспрецедентным спадом в других странах. По его словам, нынешний кризис глобальной экономики стал крупнейшим со времен Второй мировой войны.
В 2018 году Россия занимала 6-е место по объему ВВП по паритету покупательной способности, немного уступая Германии, находившейся на пятом месте и довольно существенно опережая Индонезию, которая шла 7-й.
«Реально российская экономика пребывает в плохом состоянии, она падает уже почти 8 лет. К тому же экономика очень сильно недомонетизирована. Так что 8-9 трлн – это наш потенциал при условии проведения правильной экономической политики. Но политика неправильная», - считает экономист.
«Орешкин выдает желаемое за действительное. Он потенциал нынешней российской экономики выдает за реальный результат, который нельзя достичь, пока эту политику определяют единомышленники Орешкина», - высказал свою точку зрения Михаил Хазин.
Ранее глава Счётной палаты Алексей Кудрин допустил, что спад экономики России из-за коронавируса может достичь 7−8% в 2020 году, но после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
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