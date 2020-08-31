«Желаемое за действительное». Хазин о шансах экономики РФ стать пятой в мире

Бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин предрек пятое место России в рейтинге мировых экономик. Выступая в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов», Орешкин заявил, что доходная база бюджета РФ в этом году будет больше, чем планировалось.

Экономист Михаил Хазин, обсуждая с НСН этот прогноз, отметил, что чиновник выдает желаемое за действительное.

«Сравнивать экономики сложно. Если, например, оценивать экономику США по той же методике, по которой рассчитывается ВВП Китая, то там цифра будет составлять 14-15 трлн, а не 21-22, потому что там не учитываются потенциально фиктивные надбавки. У нас в этом случае ВВП будет порядка 8-9 трлн. И это уже больше, чем Германия и Япония. Мы определённо уступаем США, Китаю, Индии», - отметил собеседник НСН.