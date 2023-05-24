«Правой ногой в левое ухо»: Упразднение ставки бухгалтера назвали лишней нагрузкой на бизнес

Ранее глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров заявил, что власти страны планируют изменить подход к налогообложению предпринимателей, самостоятельно занимающихся своим бизнесом через специализированные платформы, с тем, чтобы возложить на эти платформы агентские обязанности по уплате налогов. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По словам Гришиной, нововведение усложнит жизнь предпринимателям.

«Все зависит от системы налогообложения. Сейчас банки предлагают такие платформы, Федеральная налоговая служба будет предлагать автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). То есть предпринимателю предложат упразднить ставку бухгалтера и автоматически высчитывать налоги. Конечно же, здесь не обойдется без ошибок, а любые ошибки налоговой ложатся бременем, пенями и административной ответственностью на предпринимателя. Это очередное обременение. У нас постоянно говорят, что надо упростить жизнь предпринимателю. А если агент, который исчисляет налоговую нагрузку, будет за это еще платить государству, то на предпринимателя это ляжет лишней финансовой нагрузкой, что негативно скажется и на потребителе. Когда предлагают почесать правой ногой левое ухо, это не помощь и не поддержка, а плохо завуалированная лишняя нагрузка на бизнес», — сказала Гришина.

Собеседница НСН также рассказала, насколько сложно обычным индивидуальным предпринимателям разобраться в исчислении налогов.

«Для самозанятых предпринимателей все просто, поскольку это свежая система, налог уходит сразу. Но для них и меньше возможностей — есть ограничения по направлениям и по тому, какими мерами может пользоваться от государства самозанятый, в каких направлениях или отраслях работать. Чем проще система, тем меньше возможностей. А для юридических лиц (от индивидуальных предпринимателей и дальше) сложность зависит от того налогового режима, который они сами себе избрали. Например, в АУСН ничего сложного нет, даже с учетом того, что государство вводит небольшие нововведения в связи с единым налоговым счетом. В этой системе налоги платятся однократно. Даже если налоги уплачиваются раз в квартал, сложности это особо не добавляет. Если же идет работа с НДС, здесь нужен бухгалтер: если ошибиться в куче расчетов, есть риск, что придется выплачивать множество штрафов. Если предприниматель торгует не подакцизными и не ювелирными изделиями, все не так сложно, поскольку действует упрощенная система налогообложения, уже есть откатанная программа. Хотя ко всем этим программам прилагаются нововведения от государства а-ля “Честный знак”, которые, конечно, усложняют жизнь бизнесу», — подытожила она.

Ранее глава «Союза предпринимателей и арендаторов России», кандидат экономических наук Андрей Бунич заявил, что малый и средний бизнес точечно получают поддержку государства, а для развития сфера слишком зарегулирована. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

