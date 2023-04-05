Шохин: правительство и бизнес обсуждают процент единовременного взноса

«В частности, речь идет о том, чтобы представителей малого и среднего бизнеса не включать в эту формулу, и некоторые отрасли, которые обложены дополнительными налогами по другой схеме», - отметил глава РСПП.

Он также добавил, что сейчас рассматриваются несколько формул расчетов.

Ранее в Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

