Шохин: правительство и бизнес обсуждают процент единовременного взноса
Кабмин РФ и бизнес еще обсуждают процент единовременного взноса бизнеса, сообщил журналистам глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин, передает ТАСС.
По его словам, отчетность российских компаний за 2022 год появилась на прошлой неделе.
Шохин рассказал, что обсуждается конкретный процент от каждой компании, беря за основу итоговую сумму в размере 200-300 млрд рублей, а также кого следует исключить из списка плательщиков.
«В частности, речь идет о том, чтобы представителей малого и среднего бизнеса не включать в эту формулу, и некоторые отрасли, которые обложены дополнительными налогами по другой схеме», - отметил глава РСПП.
Он также добавил, что сейчас рассматриваются несколько формул расчетов.
Ранее в Минфине назвали возможный размер ставки единовременного платежа в бюджет, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru