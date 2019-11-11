ФАС и операторы опровергли рост тарифов на связь

В Федеральной антимонопольной службе не видят предпосылок для роста цен на услуги мобильной связи. Об этом заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин. Он напомнил, что единовременное повышение в начале текущего года на 1,6—2% было вызвано увеличением ставки НДС, передает RT.

Как подчеркнул Голомолзин, ФАС организует расследование в том случае, если операторы взвинтят цены на услуги связи спустя полтора года после отмены внутрироссийского роуминга. Так он прокомментировал публикацию «Известий», согласно которой, с будущего года сотовая связь в стране может подорожать не менее чем на 10%.

Три из четырёх ведущих мобильных операторов также опровергли предстоящий рост тарифов, передает РИА ФАН. От комментариев отказался «Мегафон». Эксперты объясняют возможный рост услуг сотовой связи подорожанием архивных тарифов на 30–40%, компенсацией падения доходов операторов в связи с аннулированием внутреннего роуминга.

