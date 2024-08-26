Экс-глава Центробанка Дубинин назвал причины высокой инфляции в России

По его словам, рост расходов является самым сильным фактором. Также на инфляцию влияют снижение курса рубля и удорожание импорта.

«Это происходит в силу сложных расчётов, которые сейчас вынуждены проводить импортёры, чтобы попросту оплатить товары», — отметил он.

Кроме того, Дубинин добавил, что выплаты заключившим контракт с Минобороны и высокие соцпособия привели к образованию «денежного потока», и те, кто раньше мог потратить имеющиеся деньги в основном только на еду, теперь активно тратят средства, что провоцирует рост цен.

Ранее руководитель по работе с физическими лицами компании «Страховой брокер AMsec24» Максим Колядов заявил, что россияне стали чаще страховать свое имущество на фоне повышенной инфляции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

