В России стала дорожать верхняя одежда
В России средняя стоимость куртки за январь–июнь текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года увеличилась на 11,5%, до 4,3 тыс. рублей, сообщают «Известия».
При этом за год в стране снизились средние цены на пуховики. Если в первой половине прошлого года россияне в среднем приобретали их за 10,5 тыс. рублей, то в этом году стоимость упала на 24%, до 7,9 тыс. рублей. Снижение цен происходит на фоне роста отечественного производства — на 21%.
Однако с наступлением осени цены на верхнюю одежду будут расти. Пока еще есть возможность приобрести товары по максимально выгодным ценам.
Ранее стало известно, что в России осенью подорожают продукты питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru