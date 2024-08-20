В России стала дорожать верхняя одежда

При этом за год в стране снизились средние цены на пуховики. Если в первой половине прошлого года россияне в среднем приобретали их за 10,5 тыс. рублей, то в этом году стоимость упала на 24%, до 7,9 тыс. рублей. Снижение цен происходит на фоне роста отечественного производства — на 21%.

Однако с наступлением осени цены на верхнюю одежду будут расти. Пока еще есть возможность приобрести товары по максимально выгодным ценам.

Ранее стало известно, что в России осенью подорожают продукты питания, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

